Atletica, Gianmarco Tamberi stecca la gara di Montecarlo: 2.21 in Diamond League, pessimi segnali olimpici (Di venerdì 9 luglio 2021) Gianmarco Tamberi delude le aspettative a Montecarlo, dove è andata in scena la sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. L'appuntamento nel Principato doveva rappresentare il rilancio agonistico per il saltatore italiano, dopo i deludenti 2.24 di Leverkusen e 2.30 in Ungheria, ma il marchigiano ha completamente steccato la gara. Sulla pedana dove realizzò il record italiano (2.39) nel 2016 e dove pochi minuti dopo si infortunò gravemente dovendo rinunciare alle Olimpiadi di Rio 2016

