Atletica | Europei U23 | Anna Arnaudo e Andrea Cosi festeggiano le medaglia | Fontana quinta

(Di venerdì 9 luglio 2021) A Tallinn (Estonia) proseguono gliUnder 23 dileggera. Arrivano le prime medaglie per l’Italia.è spettacolare seconda sui 10000 metri col crono di 32:36.98, record nazionale di categoria dopo quasi 32 anni (migliorato di due secondi il primato di Allison Rabout). La piemontese ha duellato a lungo con l’olandese Jasmijn Lau, poi quest’ultima ha allungato negli ultimi due chilometri e ha trionfato in 32:30.49. Gaia Colli quarta in 33:44.90 nella gara più lunga in pista.conquista invece ladi bronzo nella 20 km di marcia ...

Advertising

Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: #atletica arriva la prima medaglia per l'Italia ???? ?agli Europei U23 #Tallinn2021! È il bronzo di Andrea Cosi nei 20 km… - Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: #atletica ARNAUDO ARGENTO EUROPEO!!! ?? seconda medaglia italiana a #Tallinn2021, la piemontese Anna Arnaudo è argento… - alpinoalmare : RT @atleticaitalia: #atletica ARNAUDO ARGENTO EUROPEO!!! ?? seconda medaglia italiana a #Tallinn2021, la piemontese Anna Arnaudo è argento… - AskLouder : RT @atleticaitalia: #atletica ARNAUDO ARGENTO EUROPEO!!! ?? seconda medaglia italiana a #Tallinn2021, la piemontese Anna Arnaudo è argento… - sportface2016 : #Atletica, Europei Under 23: #Arnaudo seconda nei 10.000 metri -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Europei

Fidal

Sesto posto agliunder 23 per il pesista reggino e il mezzofondista catanzarese L'calabrese in bella mostra a Tallinn in occasione della 13ª edizione dei Campionatiunder 23, rassegna ...... di Ega, classe 1996, scenderà in pista a Tokyo per la staffetta 4x400 metri : eppure all'... Nel 2021 partecipa agli, poi ai mondiali in Polonia: in staffetta con Raphaela Lukudo, ...Anna Arnaudo regala all'Italia la seconda medaglia degli Europei under 23 di atletica, di scena a Tallinn (Estonia).Arriva la prima medaglia per l’Italia nei Campionati Europei under 23 a Tallinn, in Estonia. È il bronzo di Andrea Cosi nei 20 chilometri di marcia in 1h26:05, dopo una gara condotta sempre nelle prim ...