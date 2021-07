Atletica | Diamond League | Warholm show | Kipyegon e Cheruiyot giganteggiano Jacobs 3° | Tamberi in crisi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Diamond

Insomma sarà una serata davvero da non perdersi a Monaco, dove la grandesarà assoluta protagonista. DIRETTALEAGUE 2021 MONACO: GARE E PROGRAMMA In attesa di dare il via alla ...Ottime notizie per l'Italia da Montecarlo: Marcell Jacobs chiude con un ottimo terzo posto la prova dei 100 metri della tappa monegasca dellaLeague , lanciando un chiaro segnale ai suoi avversari in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Il primatista italiano, con il tempo di 9'99 , è stato preceduto dallo statunitense Ronnie Baker (9'91)...Grande serata di Diamond League a Montecarlo. Il norvegese Karsten Warholm corre ancora fortissimo sui 400 ostacoli e, dopo aver realizzato il record del mondo (46.70), si ferma a 47.08 precedendo il ...Brutta serata per Gianmarco Tamberi alla tappa monegasca della Diamond League, su una pedana che evidentemente non gli porta fortuna: qui nel 2016, dopo aver superato i 2,39 del record italiano, si in ...