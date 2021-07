Asta da record per la “Testa d’orso” di Leonardo Da Vinci: l’opera venduta per oltre 10 milioni di euro (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo studio della Testa d’orso di Leonardo da Vinci, ritenuto essere il bozzetto che ispirò la realizzazione, un decennio dopo, dell’ermellino presente nel ritratto di Cecilia Gallerani, è stato battuto dalla casa d’aste Christie’s di Londra per 8.857.500 sterline (10.327.845 euro), divenendo così il più costoso disegno leonardesco mai battuto all’Asta. l’opera ha infatti superato un altro studio preparatorio del maestro del Rinascimento italiano: il disegno di Cavallo e cavaliere che nel 2001 venne venduto per 8.143.750 sterline sempre dalla casa d’aste londinese ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo studio delladida, ritenuto essere il bozzetto che ispirò la realizzazione, un decennio dopo, dell’ermellino presente nel ritratto di Cecilia Gallerani, è stato battuto dalla casa d’aste Christie’s di Londra per 8.857.500 sterline (10.327.845), divenendo così il più costoso disegno leonardesco mai battuto all’ha infatti superato un altro studio preparatorio del maestro del Rinascimento italiano: il disegno di Cavallo e cavaliere che nel 2001 venne venduto per 8.143.750 sterline sempre dalla casa d’aste londinese ...

