Assassinato il presidente di Haiti: nello “squadrone della morte” soldati colombiani in pensione e due americani. Mandanti ignoti (Di venerdì 9 luglio 2021) In diciassette sono stati arrestati, ma la polizia sta ancora dando la caccia ad altri otto sospetti parte dello “squadrone della morte” che ha Assassinato il presidente di Haiti Jovenal Moise, facendo irruzione nella sua residenza e ferendo anche la moglie, poi trasportata in gravi condizioni a Miami. Il gruppo che lo ha ucciso era composto da 26 colombiani, per la maggior parte soldati in pensione, e due americani di origine Haitiana. Questi ultimi, secondo il quotidiano El Tiempo di Bogotà, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) In diciassette sono stati arrestati, ma la polizia sta ancora dando la caccia ad altri otto sospetti parte dello “” che haildiJovenal Moise, facendo irruzione nella sua residenza e ferendo anche la moglie, poi trasportata in gravi condizioni a Miami. Il gruppo che lo ha ucciso era composto da 26, per la maggior partein, e duedi origineana. Questi ultimi, secondo il quotidiano El Tiempo di Bogotà, hanno ...

Advertising

ItamaratyGovBr : Assassinato do Presidente do Haiti: - Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - petergomezblog : Haiti, il presidente Jovenel Moïse assassinato: ucciso a casa da un commando di “elementi stranieri” - marco_maiocchi : Credo che solo @dlfabbri ci potrá spiegare perché i mercenari americani e colombiani abbiano scelto di irrompere pr… - angela_massi : RT @OttobreInfo: Il presidente di #Haiti, Jovenel Moïse, marionetta manovrata dagli USA contro cui imponenti proteste sono in corso da mesi… -