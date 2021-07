Ascolti tv | Raffaella Carrà conquista la serata televisiva con le repliche di A raccontare comincia tu

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ladell’8 luglio è stata vinta dae il suo Atu. A ridosso dell’estremo saluto alla Signora della televisione italiana, Rai 3 ha mandato in onda ledelle interviste condotte da, ottenendo buoni risultati in termini di share. Ieri sera sono stati in 2.571.000 a seguire … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Notevole successo ottenne nel 1984 con "Pronto,", che raggiunsestraordinari per la fascia meridiana. Conduttrice di "Domenica in" (1986) sempre per la Rai, nel 1987 passò per un ...Glitv della prima serata premiano stavolta la replica dell'ultimo programma diCarrà su Rai tre, A raccontare comincia tu . In calo la replica di DOC - Nelle tue mani su Rai Uno. Prima ...Dopo la morte di Raffaella Carrà, che ha lasciato incredulo l’intero Paese, la tv sta trasmettendo repliche e . Ascolti TV blog su Facebook ...Raffaella Carrà, nuovo successo clamoroso: è successo poche ore fa, a dimostrazione del grande affetto che ha il pubblico per lei ...