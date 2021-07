Ascolti tv 8 luglio | altro che Argentero | meglio Raffa e Fiorello Male Bocci E Concita ha problemi con l’extension

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 9 luglio 2021)Tv, talk in access: De Gregorio, Moreno e Gentili quasi pari. Col calcio in pausa, in attesa di Inghilterra-Italia, prevale la commozione e la nostalgia, giovedì 8. Sulla terza rete, dopo una bella ricostruzione by teche di Fabio Fazio (Che Tempo Che Fa Ricordaella Carrà ha raccolto 1,765 milioni di spettatori con il 9,4%), ed una puntata di Techetechete aperta e chiusa daella ma dedicata ai calciatori in tv, la replica della prima puntata di A Raccontare comincia tu, con la Carrà brava a ‘confessare’ Rosario, ha portato a casa oltre 2,571 milioni di spettatori con il ...