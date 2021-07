Ascolti tv 8 luglio | altro che Argentero | meglio Raffa e Fiorello Male Bocci E Concita ha problemi con l’extension

(Di venerdì 9 luglio 2021)Tv, talk in access: De Gregorio, Moreno e Gentili quasi pari. Col calcio in pausa, in attesa di Inghilterra-Italia, prevale la commozione e la nostalgia, giovedì 8. Sulla terza rete, dopo una bella ricostruzione by teche di Fabio Fazio (Che Tempo Che Fa Ricordaella Carrà ha raccolto 1,765 milioni di spettatori con il 9,4%), ed una puntata di Techetechete aperta e chiusa daella ma dedicata ai calciatori in tv, la replica della prima puntata di A Raccontare comincia tu, con la Carrà brava a ‘confessare’ Rosario, ha portato a casa oltre 2,571 milioni di spettatori con il ...

L'affetto e l'ammirazione degli spettatori televisivi italiani per Raffaella Carrà l'hanno accompagnata anche nell'ultimo viaggio. La diretta dei funerali della conduttrice curata su Rai1 dal Tg1 e in ...Chi ha vinto la gara di share enella serata del 92021? Dopo il boom della diretta dei funerali della Carrà, ecco chi ha trionfato Ieri per gli italiani e il mondo dello spettacolo è stato un giorno particolare, ...Continua a non entusiasmare il pubblico Masantonio-Sezione Scomparsi, la fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi che, seppur in onda con una ...Inizia oggi, sabato 10 luglio, la seconda stagione di " Amore in quarantena ", in onda a partire dalle ore 18 su Rai 1 . Ecco ...