Arriva il ‘Bonus Matrimonio’, vantaggi per sposi e imprese del wedding: ecco come funziona (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn bonus matrimoni, utile sia agli sposi (come detrazione) che alle imprese (contributo a fondo perduto). Uno strumento utile a rilanciare uno dei settori più in crisi per gli effetti della pandemia e delle chiusure. La misura è contenuta in un emendamento del nuovo ‘decreto sostegni’ che già la settimana prossima dovrebbe essere convertito in legge. Nello specifico, per quanto riguarda le imprese il bonus matrimonio consiste in un contributo a fondo perduto e riguarda attività impegnate nel settore della ristorazione collettiva e del wedding. Il contributo a fondo perduto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn bonus matrimoni, utile sia aglidetrazione) che alle(contributo a fondo perduto). Uno strumento utile a rilanciare uno dei settori più in crisi per gli effetti della pandemia e delle chiusure. La misura è contenuta in un emendamento del nuovo ‘decreto sostegni’ che già la settimana prossima dovrebbe essere convertito in legge. Nello specifico, per quanto riguarda leil bonus matrimonio consiste in un contributo a fondo perduto e riguarda attività impegnate nel settore della ristorazione collettiva e del. Il contributo a fondo perduto ...

