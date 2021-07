Archeologistics propone tre iniziative tra la storia del Rio Ponticelli | la natura del lago di Varese e l’arte della Casa Museo Pogliaghi

(Di venerdì 9 luglio 2021) Fine settimana ricco tra i beni Unescoprovincia di. Monte San Giorgio, Isolino Virginia e Sacro Monte disi aprono per svelare le loro bellezze. Sono tre gli appuntamenti che, realtà varesina impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale,tra sabato 10 e domenica 11 luglio. Tre momenti differenti per un viaggio nella, nele nella. Il primo appuntamento è sabato 10 luglio con l’escursione al Rioal Monte San Giorgio. Una camminata facile lungo il ...

Fine settimana ricco tra i beni Unesco della provincia di Varese. Monte San Giorgio, Isolino Virginia e Sacro Monte di Varese si aprono per svelare le loro ...