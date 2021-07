Andy Warhol, il 9 Luglio 1962 la mostra dell’artista che ha reso l’arte Pop (Di venerdì 9 luglio 2021) Andy Warhol è il più importante rappresentante della Pop Art Americana. Nessun artista è stato capace di incarnare le contraddizioni degli Stati Uniti come lo ha fatto lui. Ha sempre visto i prodotti di massa come veri rappresentanti della democrazia sociale. Nel 1962, la sua prima mostra personale lo rende noto e lo consacra a rappresentante indiscusso della Pop Art. Fu la Galleria Ferus di Los Angel a proporgli di fare una prima mostra personale. Qui incontra la gallerista Muriel Latow. Fu proprio la gallerista di Los Angeles a suggerirgli di puntare su qualcosa che riuscisse ad esprimere nel modo più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)è il più importante rappresentante della Pop Art Americana. Nessun artista è stato capace di incarnare le contraddizioni degli Stati Uniti come lo ha fatto lui. Ha sempre visto i prodotti di massa come veri rappresentanti della democrazia sociale. Nel, la sua primapersonale lo rende noto e lo consacra a rappresentante indiscusso della Pop Art. Fu la Galleria Ferus di Los Angel a proporgli di fare una primapersonale. Qui incontra la gallerista Muriel Latow. Fu proprio la gallerista di Los Angeles a suggerirgli di puntare su qualcosa che riuscisse ad esprimere nel modo più ...

Advertising

AngelaGianoli : RT @ilfuoriuscito: A Londra in 60 mila allo stadio, con la variante in circolazione. In Giappone, niente pubblico alle olimpiadi. Non è que… - il_Conte78 : RT @ilfuoriuscito: A Londra in 60 mila allo stadio, con la variante in circolazione. In Giappone, niente pubblico alle olimpiadi. Non è que… - cangelmar : RT @ilfuoriuscito: A Londra in 60 mila allo stadio, con la variante in circolazione. In Giappone, niente pubblico alle olimpiadi. Non è que… - ilfuoriuscito : A Londra in 60 mila allo stadio, con la variante in circolazione. In Giappone, niente pubblico alle olimpiadi. Non… - zazoomnews : Il genere di Andy Warhol -