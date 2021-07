Andria, matrimonio: canta Al Bano. Il vescovo: non è un palcoscenico Ave Maria di Gounod (Di venerdì 9 luglio 2021) Per gli sposi, nella cattedrale di Andria, l’Ave Maria di Gounod è stata cantata da AlBano Carrisi. Un’interpretazione, come immaginabile, meravigliosa. Al vescovo Luigi Mansi non è piaciuta. Non l’esecuzione (e ci mancherebbe altro) ma la concezione che a suo parere è stata data all’interpretazione. A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico, sostiene il prelato. (immagine: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articolo Andria, matrimonio: canta Al Bano. Il ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 luglio 2021) Per gli sposi, nella cattedrale di, l’Avediè statata da AlCarrisi. Un’interpretazione, come immaginabile, meravigliosa. AlLuigi Mansi non è piaciuta. Non l’esecuzione (e ci mancherebbe altro) ma la concezione che a suo parere è stata data all’interpretazione. A nessuno è concesso di usare la liturgia come, sostiene il prelato. (immagine: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articoloAl. Il ...

Advertising

TantePepi : RT @ilmessaggeroit: Al Bano si esibisce in Cattedrale per un matrimonio ad Andria, il vescovo: «L'altare non è un palcoscenico» https://t.c… - NoiNotizie : Andria, matrimonio: canta Al Bano. Il vescovo: non è un palcoscenico - vivere_almeglio : RT @ilmessaggeroit: Al Bano si esibisce in Cattedrale per un matrimonio ad Andria, il vescovo: «L'altare non è un palcoscenico» https://t.c… - ilmessaggeroit : Al Bano si esibisce in Cattedrale per un matrimonio ad Andria, il vescovo: «L'altare non è un palcoscenico» - Borderline_24 : Bufera sull'esibizione di Al Bano durante un #Matrimonio ad #Andria. Il vescovo: 'La liturgia non è un palcoscenico… -