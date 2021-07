Anche quattro frati di San Giovanni Rotondo concelebrano i funerali di Raffaella Carrà. L’urna sarà in pellegrinaggio da padre Pio Cerimonia a Roma (Di venerdì 9 luglio 2021) quattro frati cappuccini di San Giovanni Rotondo concelebrano con l’officiante la messa funebre per Raffaella Carrà. Ciò data la devozione a padre Pio della vedette televisiva morta lunedì all’età di 78 anni. Omelia di frate Francesco Di Leo, rettore della basilica di San Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo. Fu Raffaella Carrà ad inaugurare, venti anni fa, Teleradio padre Pio e gli impianti di comunicazione dell’attuale padre Pio tv. Il prelato ha ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 luglio 2021)cappuccini di Sancon l’officiante la messa funebre per. Ciò data la devozione aPio della vedette televisiva morta lunedì all’età di 78 anni. Omelia di frate Francesco Di Leo, rettore della basilica di San Pio da Pietrelcina in San. Fuad inaugurare, venti anni fa, TeleradioPio e gli impianti di comunicazione dell’attualePio tv. Il prelato ha ...

