Anche i Teletubbies contro il Covid | ecco il loro certificato vaccinale

I Teletubbies si sono vaccinati contro il Covid. Tinky Winky, Dipsy, Laa - Laa e Po lo hanno annunciato sul profilo social della serie tv: 'Siamo tutti vaccinati! Giusto in tempo per l'estate calda ...

covragedrheart : bene allora se anche i teletubbies si sono vaccinati domani vado tranquilla - minipetaI : @taekookland7 @HOSE0KTEAR guarda per quanto mi riguarda potrebbe anche sapere di monnezza ma se è jungkook divento… - Biancanevermind : Anche i Teletubbies mo' potranno votare per il Senato della Repubblica, feel old yet? - missfolkIore : ANCHE I TELETUBBIES SONO PESCI PIANGENDO - focamonicaa : A proposito di teletubbies, erano tra i miei cartoni preferiti e mettevo le cassette in continuazione pur sapendo c… -