Anche Fratoianni (Sinistra Italiana) al presidio dei lavoratori Gianetti a Ceriano Laghetto (Di venerdì 9 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha fatto visita questa mattina al presidio permanente dei lavoratori della Gianetti Fad Wheel (già Gianetti Ruote) di Ceriano Laghetto. I lavoratori sono davanti ai cancelli della storica fabbrica di ruote da sabato pomeriggio, quando hanno ricevuto la prima comunicazione del licenziamento collettivo di tutti i tds text logo tagline colortds text ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 9 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il segretario nazionale di, Nicola, ha fatto visita questa mattina alpermanente deidellaFad Wheel (giàRuote) di. Isono davanti ai cancelli della storica fabbrica di ruote da sabato pomeriggio, quando hanno ricevuto la prima comunicazione del licenziamento collettivo di tutti i tds text logo tagline colortds text ...

Advertising

fattoquotidiano : Lite Faraone-Fratoianni su La7. “Per fortuna non c’è più Conte, Italia ci è grata per arrivo Draghi”. “Vi ringrazia… - Cristian_FF_79 : RT @NunquamDeorsum: Solo per dirvi che mentre sto studiando, ad Agorà su Rai 3, c’è Fratoianni che anche oggi ha detto no allo shampoo. Bu… - NunquamDeorsum : Solo per dirvi che mentre sto studiando, ad Agorà su Rai 3, c’è Fratoianni che anche oggi ha detto no allo shampoo. Buona giornata. - AMAS66086910 : E anche oggi Fratoianni ci delizia circa il lavoro duro che svolge in fabbrica. - GemmaDucci : RT @SI_sinistra: «Col #ddlZan sesso anche con animali e cose»: le parole della Garante per l’infanzia in #Umbria diventano un caso nazional… -