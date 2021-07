Amici, Arisa non tradisce Maria: “Ha rinunciato a una cifra folle per esserci” (Di venerdì 9 luglio 2021) Arisa non tradisce Maria De Filippi e rinuncia a una “cifra folle” per partecipare ad Amici. La cantante è stata confermata nel cast dello show e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe rinunciato a un’altra trasmissione per vivere di nuovo l’avventura nel talent. Secondo quanto riporta Chi, Arisa sarebbe stata contattata per prendere parte alla prossima edizione di Pechino Express, ma avrebbe rifiutato il cachet per tornare nella scuola di Amici. Le fonti interpellate dalla rivista parlano di una cifra pari a ben 200 mila ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 luglio 2021)nonDe Filippi e rinuncia a una “” per partecipare ad. La cantante è stata confermata nel cast dello show e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbea un’altra trasmissione per vivere di nuovo l’avventura nel talent. Secondo quanto riporta Chi,sarebbe stata contattata per prendere parte alla prossima edizione di Pechino Express, ma avrebbe rifiutato il cachet per tornare nella scuola di. Le fonti interpellate dalla rivista parlano di unapari a ben 200 mila ...

