Amanda Knox racconta il dramma dell’aborto: “Forse è successo qualcosa quando ero in Italia” (Di venerdì 9 luglio 2021) La storia di Amanda Knox si lega inevitabilmente a quella del nostro paese. Ritenuta per la giustizia Italiana non colpevole, nell’ultimo grado di giudizio nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher, l’americana è tornata nel suo paese. E dagli Usa non ha mai nascosto i sentimenti di rammarico provati nei confronti dell’Italia. Da qualche ora si parla di una nuova rivelazione che la Knox ha fatto in un suo podcast che parla di un fatto privato. Amanda racconta di un aborto e in qualche modo collega questo dramma che ha affrontato, a quanto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 luglio 2021) La storia disi lega inevitabilmente a quella del nostro paese. Ritenuta per la giustiziana non colpevole, nell’ultimo grado di giudizio nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher, l’americana è tornata nel suo paese. E dagli Usa non ha mai nascosto i sentimenti di rammarico provati nei confronti dell’. Da qualche ora si parla di una nuova rivelazione che laha fatto in un suo podcast che parla di un fatto privato.di un aborto e in qualche modo collega questoche ha affrontato, a quanto ...

