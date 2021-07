Amanda Knox: “Ho abortito, mi chiedo se quello che ho vissuto in Italia c’entri qualcosa” (Di venerdì 9 luglio 2021) Amanda Know, 34 anni esattamente oggi 9 luglio, ha raccontato in una nuova puntata del suo podcast alcuni momenti della propria vita. In particolare ha parlato dell’aborto che ha dovuto affrontare durante la pandemia. Le sue parole, riportate dal Daily Mail: “Sono andata in bagno a prendere le pillole e poi mi sono semplicemente sdraiata sul letto e ho aspettato che succedesse qualcosa“, ha raccontato dopo essere stata consigliata dai medici a indurre l’aborto per evitare di avere forti dolori. “Ero confusa, possibile che il mio corpo non sapesse di questo aborto spontaneo? – ha proseguito – Non ho preso gli antidolorifici, pensavo che non ne avrei avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)Know, 34 anni esattamente oggi 9 luglio, ha raccontato in una nuova puntata del suo podcast alcuni momenti della propria vita. In particolare ha parlato dell’aborto che ha dovuto affrontare durante la pandemia. Le sue parole, riportate dal Daily Mail: “Sono andata in bagno a prendere le pillole e poi mi sono semplicemente sdraiata sul letto e ho aspettato che succedesse“, ha raccontato dopo essere stata consigliata dai medici a indurre l’aborto per evitare di avere forti dolori. “Ero confusa, possibile che il mio corpo non sapesse di questo aborto spontaneo? – ha proseguito – Non ho preso gli antidolorifici, pensavo che non ne avrei avuto ...

