Alvino | Rinnovo di Insigne? Bugie sulla richiesta di aumento | ecco come sta la situazione

(Di venerdì 9 luglio 2021) Carlo, noto giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli Tv e ha parlato deldi Lorenzo. Di seguito quanto evidenziato: "Non c’è mai stata un’offerta al ribasso perda parte del Napoli. Io credo che molti con una cattiva informazione stanno avvelenando il clima, anche perché pure dall’altra parte, ovvero quella del calciatore e del suo entourage, non c’è stata unad’plurimilionaria". "ha un altro anno di contratto con il Napoli. Il giocatore e la società si sono dati appuntamento post Europeo per trattare il ...

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato della situazione Insigne: "Non c'è mai stata un'offerta al ribasso per Insigne da parte del Napoli. Io credo che molti con una cattiva informazione stanno avvelenando il clima, anche perché pure dall'altra parte, ovvero quella del calciatore e del suo entourage, non c'è stata una richiesta plurimilionaria. Insigne ha un altro anno di contratto con il Napoli. Il giocatore e la società si sono dati appuntamento post Europeo per discutere del rinnovo".