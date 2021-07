Altro che Palazzo Chigi: Rocco Casalino vira sul grande schermo. «Il Portavoce» diventa un film (Di venerdì 9 luglio 2021) La storia di Rocco Casalino diventa un film. I diritti de Il Portavoce, ovvero il libro del responsabile della comunicazione di Giuseppe Conte sono stati acquistati dalla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa. E così il tomo con dedica alla madre e una frase di Pierpaolo Pasolini in apertura che vede Casalino in copertina seduto nella stessa posa di Kevin Spacey in “House of Cards” presto sbarcherà in tutti i cinema dello Stivale. E racconterà, come spiega oggi Tommaso Labate sul Corriere della Sera, l’infanzia a Ceglie Messapica, la Germania in cui è stato figlio ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) La storia diun. I diritti de Il, ovvero il libro del responsabile della comunicazione di Giuseppe Conte sono stati acquistati dalla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa. E così il tomo con dedica alla madre e una frase di Pierpaolo Pasolini in apertura che vedein copertina seduto nella stessa posa di Kevin Spacey in “House of Cards” presto sbarcherà in tutti i cinema dello Stivale. E racconterà, come spiega oggi Tommaso Labate sul Corriere della Sera, l’infanzia a Ceglie Messapica, la Germania in cui è stato figlio ...

Advertising

stanzaselvaggia : Festeggiare l’Italia prendendo a calci un rider. Succedeva a Cagliari. E non aggiungo altro perché mi viene solo r… - EnricoTurcato : La roba dei due palloni in campo va oltre la vergogna. Questa è malafede. Con telecamere, replay e VAR era impossib… - NicolaPorro : ?? La pazzesca storia della paladina #Rula, il sondaggio choc che terrorizza il Pd e il #caosgiustizia. Questo e alt… - TamCarTam : RT @ThManfredi: Pare che in Catalogna Rt sia a 3. Altro grande successo europeo. I migliori del nulla. @gianlucac1 - itsfuckingbear : RT @harryftshrooms: A me non va giù che pensiate che Cherry sia una stunt song. Potete anche pensare che non sia riferita a Camille e che,… -