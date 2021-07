Altri 1 390 nuovi contagiati e 25 decessi per Covid

Advertising

moralesrosapr : Coronavirus Italia: oggi altri 1.390 casi e 25 vittime, tasso di positività allo 0,7% @sole24ore - salutegreen24 : Sono 1.390 i nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 luglio. Dalla… - msn_italia : Covid, 1.390 nuovi casi su 196.922 tamponi e altri 25 morti - sole24ore : #Coronavirus, in #Italia #oggi altri 1.390 casi e 25 vittime, tasso di positività allo 0,7%. I dati del ministero d… - Ketti61867301 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 1.390 nuovi casi su 196.922 tamponi e altri 25 morti #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 390

... nelle ultime 24 ore sono stati 1.i contagi, un dato sostanzialmente in linea con i 1.394 di ...come la circolazione della variante Delta "è in aumento" e "sta portando un aumento dei casi in...Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti inreparti sono 6. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la ...Facebook Shares Sono 1.390 i nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 luglio. Dalla tabella risultano altri 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fat ...Covid bollettino 9 luglio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia.