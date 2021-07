Alto's Odyssey: The Lost City arriva su Apple Arcade, ecco quando (Di venerdì 9 luglio 2021) Snowman and Land & Sea ha annunciato che Alto's Odyssey, il gioco di sand-surfing del 2018, riceverà un'edizione speciale. Alto's Odyssey: The Lost City arriva su Apple Arcade il 16 luglio. The Lost City è una sorta di rivisitazione del gioco originale, che permette ai giocatori di "avventurarsi più in profondità nel deserto infinito per scoprire il suo segreto meglio custodito". Il gioco aggiunge un nuovo bioma - la città perduta - e si espande sul design originale con nuovi segreti e sfide. L'idea è ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) Snowman and Land & Sea ha annunciato che's, il gioco di sand-surfing del 2018, riceverà un'edizione speciale.'s: Thesuil 16 luglio. Theè una sorta di rivisitazione del gioco originale, che permette ai giocatori di "avventurarsi più in profondità nel deserto infinito per scoprire il suo segreto meglio custodito". Il gioco aggiunge un nuovo bioma - la città perduta - e si espande sul design originale con nuovi segreti e sfide. L'idea è ...

Advertising

RedBlack85 : Alto's Odyssey: The Lost City - Trailer della data d'uscita - RedBlack85 : Alto's Odyssey: The Lost City annunciato per Apple Arcade, arriverà la settimana prossima - GamingTalker : Alto's Odyssey The Lost City arriva su Apple Arcade la prossima settimana -