Allerta meteo a Milano: la Protezione civile dirama l'allerta arancione (Di venerdì 9 luglio 2021) . Rischio trombe d'aria e fiumi sotto stretta osservazione Screenshot Maltempo meteo MilanoIl clima sta cambiando velocemente, in tutto il mondo. Assistiamo, già da qualche anno a temperature che a novembre sono paragonabili a quelle primaverili e giorni in piena estate dove occorre tirare fuori un maglione perché la temperatura si è abbassata improvvisamente. E' estate ma in alcune zone d'Italia sembra essere già autunno con forti temporali che contrastano nettamente con gli abbigliamenti rigorosamente estivi. Qualcuno non tarderà a ricordarci come non vi siano più le stagioni di una volta. Non provate a contraddirlo, vincerebbe nettamente lui.

