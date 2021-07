Alla scoperta dell’Italia Arcobaleno

(Di venerdì 9 luglio 2021) Le vacanze estive… Al tempo del DDL Zan. A unire i discorsi da prima pagina si fa presto nell’estate italiana del 2021, grazie a una guida: si intitola Italia(Sonda) e l’ha scritta Giovanni dall’Orto. Giornalista di lungo corso, già direttore della rivista Babilonia, tra i primi a esporsi quando non andava di moda (anzi, era anche un po’ rischioso), Dall’Orto ha scelto di raccontare 5 città italiane portandoluce piccoli e grandi segreti sui cui altre guide difficilmente si soffermerebbero Milano, Venezia, Torino, Firenze e Roma si svelano così attraverso aneddoti e storie in chiave LGBT che arricchiscono itinerari turistici arcinoti. Si ...

stefanofile : @HuffPostItalia Alla scoperta? Dovreste essere le antenne dei problemi e dei desideri del popolo. Forse siete tropp… - TerniLife : Le mura, l’arte, l’archeologia: domenica 11 luglio alla scoperta di Amelia con 165m - - GlueLabs : Alla scoperta di #Helm Package Manager. Helm è un package manager per #Kubernetes che ti permette di pacchettizzare… - blogsicilia : #notizie #sicilia Alla scoperta della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti e delle sue cupole rosse -… - turismoER : RT @parmawelcomeoff: Esplora il fascino della città con il Parma City Tour. Lasciati incantare dai racconti delle nostre guide alla scoper… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta

LaVoce del popolo

Si va dalla passione di Jean Cocteau per le sculture 'erotiche' di Francesco Messina, custodite nell'omonimo museo civico a Milano,riscoperta della Galleria Vittorio Emanuele II che dopo l'...... James Bond si uniscespedizione che si conclude con la cattura dell'animale e con ladi un assassinio. Il tesoro del pirata - La sua immaginazione però si spinse ancora oltre, tanto ...Il match attesissimo di UFC tra Poirier e McGregor potrebbe tentare molti a usare siti di streaming illegale, ma i rischi sono altissimi.RIETI - «Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese». Pronunciando, nel gennaio1961, il suo famoso ...