Alessio: “Gran colpo del Milan con Giroud. Lo prendemmo al Chelsea per non farci segnare contro” (Di venerdì 9 luglio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Angelo Alessio, ex vice di Conte, alla Juve, al Chelsea e in Nazionale, ha parlato di Olivier Giroud, che dovrebbe essere un nuovo attaccante del Milan. Queste le sue parole: “Giroud ci tolse una FA Cup e una Supercoppa con l’Arsenal, così lo acquistammo al Chelsea per non farci più segnare contro. Scherzi a parte, Antonio disse al club che con lui in rosa avremmo fatto il salto di qualità. Ha avuto ragione. Giroud ha segnato gol importanti, in più con lui abbiamo vinto una FA Cup. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Angelo, ex vice di Conte, alla Juve, ale in Nazionale, ha parlato di Olivier, che dovrebbe essere un nuovo attaccante del. Queste le sue parole: “ci tolse una FA Cup e una Supercoppa con l’Arsenal, così lo acquistammo alper nonpiù. Scherzi a parte, Antonio disse al club che con lui in rosa avremmo fatto il salto di qualità. Ha avuto ragione.ha segnato gol importanti, in più con lui abbiamo vinto una FA Cup. ...

Advertising

nmagstars : Angelo Alessio... - MilanWorldForum : Alessio su Giroud al Milan. Le dichiarazioni QUI -) - Almed_Unicatt : RT @MasterMusica: Da responsabile marketing, gran parte del mio tempo è dedicata all’ascolto della musica, per capire il miglior posizionam… - MasterMusica : Da responsabile marketing, gran parte del mio tempo è dedicata all’ascolto della musica, per capire il miglior posi… - Alessio_Ram : RT @triglione72: Gran bella nazionale tutti danno il loro massimo, paga solo Berardi che avendo scelto di pascolare in serie A senza obbiet… -