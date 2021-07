Al Bano canta in una chiesa per un matrimonio, il vescovo va su tutte le furie: 'Una grave offesa' (Di venerdì 9 luglio 2021) Al Bano Carrisi nuovamente al centro di una bufera mediatica. Stavolta il cantante pugliese ha scatenato l'ira del vescovo di Andria. Il motivo? Un'esibizione privata in chiesa per il matrimonio di ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) AlCarrisi nuovamente al centro di una bufera mediatica. Stavolta ilnte pugliese ha scatenato l'ira deldi Andria. Il motivo? Un'esibizione privata inper ildi ...

