Al Bano canta in chiesta ma il vescovo si infuria | “Si esibiscano nella sala ricevimenti VIDEO

"A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di qualunque natura. Sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro". Inizia con queste parole una nota niente affatto serena del vescovo di Andria, monsignor Luigi Mansi. Con chi ce l'ha? Con Al Bano. Già. Il cantante di Cellino San Marco si è esibito a sorpresa nella cattedrale di Andria durante il matrimonio di due amici. Voce possente come al solito, gli amici e parenti degli sposi in visibilio hanno ripreso il tutto e lo hanno postato sui social. Peccato che al vescovo questa esibizione non sia proprio ...

