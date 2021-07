Aifa: vaccino, oltre 76mila reazioni sospette l’88% non gravi (Di venerdì 9 luglio 2021) I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 9 luglio 2021) I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso

Advertising

flayawa : @chiaramilanista A parte che le miocarditi rientrano tra gli effetti avversi più diffusi proprio tra gli uomini sot… - QdSit : 'Fra le reazioni avverse gravi dopo la somministrazione del vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech) sono stati segnalat… - tonini_stef : ??[#AIFA 9/07] '#EMA sconsiglia l'uso del vaccino #Janssen in persone con pregressa sindrome da perdita capillare'… - tonini_stef : ??[#AIFA #EMA 9/07] '#Comirnaty e #Spikevax: possibile collegamento a casi molto rari di miocardite e pericardite'… - VandelliMichela : @NadirTacchi @SalPonticorvo @Anonymo23021354 @alexbarbera Poverino. Non ha compreso che il vaccino non impedisce il… -