Aggredita a martellate in testa davanti ai nipotini | in fin di vita una 69enne Arrestato un immigrato

(Di venerdì 9 luglio 2021) Una di 69 anni si trova in fin di, ricoverata in ospedale a , dopo essere statain: per l'aggressione è statoun 34enne del Burkina Faso , accusato di ...

Una di 69 anni si trova in fin di vita , ricoverata in ospedale a , dopo essere statain testa: per l'aggressione è stato arrestato un 34enne del Burkina Faso , accusato di tentato omicidio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. A operare l'arresto ...... dove una donna con il nipotino che stava tranquillamente passeggiando per una via del centro è statasenza alcun motivo e ferita a, come sembrerebbe da una prima ricostruzione ...Esce dall'ascensore con i nipoti e viene presa a martellate in testa. L'aggressore è stato bloccato da un vicino, la donna è in gravi condizioni.Arrivati al terzo piano, subito dopo essere uscita dall'ascensore, la donna è stata aggredita dal cittadino straniero, che, armato di un martello, l'ha colpita violentemente alla testa. L'uomo ha ...