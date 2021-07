Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 9 luglio 2021 (Di venerdì 9 luglio 2021) vaccini anti-Covid in Italia: L’Aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate 9 luglio 2021 Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, 9 luglio 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ore 07.00 ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021)in: L’sulleQual è la situazione deiinad oggi, 9? Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ore 07.00 ...

Advertising

rep_palermo : La Sicilia turistica Covid free solo in parte: sui vaccini bene Ustica, in ritardo Pantelleria [di Giada Lo Porto]… - MFuribonda : @BarbaraRaval Ma certo, Barbara. Non mi chiedete le fonti è l'aggiornamento di'me l'ha detto mio cugino'. Che degra… - GiusEvangelista : RT @RegionePuglia: #LaPugliativaccina #8luglio 3.867.179 dosi di #vaccinoanticovid somministrate sino a oggi in #Puglia, il 91% di quelle… - COVIDbot_ITA : RT @RegionePuglia: #LaPugliativaccina #8luglio 3.867.179 dosi di #vaccinoanticovid somministrate sino a oggi in #Puglia, il 91% di quelle… - ennatv : Coronavirus: aggiornamento sui casi in Sicilia e i vaccini effettuati -