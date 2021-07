Afghanistan. Biden parla (chiaro) agli americani (Di venerdì 9 luglio 2021) Già ai tempi dell’accordo tra l’amministrazione Trump e i Talebani, gli esperti avevano di fatto previsto tutto: il ritiro dei soldati Nato e Usa dall’Afghanistan avrebbe aperto spazi per il ritorno degli insorti. Ma d’altronde, non esisteva possibilità diversa dal ritiro: l’Afghanistan, come ormai viene ripetuto in ogni articolo sul tema, è stata una guerra lunga quanto le due Mondiali e il Vietnam messe insieme: insostenibile ormai economicamente, politicamente, culturalmente. Nella serata (italiana) di giovedì, dalla East Room della Casa Bianca, ne ha parlato anche il presidente statunitense, Joe Biden: “Dopo vent’anni ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 luglio 2021) Già ai tempi dell’accordo tra l’amministrazione Trump e i Talebani, gli esperti avevano di fatto previsto tutto: il ritiro dei soldati Nato e Usa dall’avrebbe aperto spazi per il ritorno degli insorti. Ma d’altronde, non esisteva possibilità diversa dal ritiro: l’, come ormai viene ripetuto in ogni articolo sul tema, è stata una guerra lunga quanto le due Mondiali e il Vietnam messe insieme: insostenibile ormai economicamente, politicamente, culturalmente. Nella serata (italiana) di giovedì, dalla East Room della Casa Bianca, ne hato anche il presidente statunitense, Joe: “Dopo vent’anni ...

