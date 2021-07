Affido condiviso anche se il papà ha messo alla porta ex e figlio (Di sabato 10 luglio 2021) Annamaria Villafrate - La Cassazione sull'Affido esclusivo di minore: il giudice deve valutare non solo la condotta passata da cui desumere l'idoneità genitoriale, ma anche quella attuale. Leggi su studiocataldi (Di sabato 10 luglio 2021) Annamaria Villafrate - La Cassazione sull'esclusivo di minore: il giudice deve valutare non solo la condotta passata da cui desumere l'idoneità genitoriale, maquella attuale.

Advertising

LaFionda2020 : PASSA IN GRECIA LA LEGGE DI RIFORMA SULL'AFFIDO CONDIVISO Passa in Grecia una riforma sull'affido basata sulla bi… - ICusmai : @francinizzeton @ComuneMI @BeppeSala @pfmajorino @SimoPillon Se un uomo uccide la madre dei suoi figli finisce in g… - caparezza17 : #Grillo e #Conte alla fine hanno deciso di rimanere insieme. Non volevano far vivere a #DiMaio il dramma dell'affido condiviso. #M5S - LaGrevia : @La_Morositas ma nel caso chi va nella villona? O è in affido condiviso anche quella? - ginugiola : RT @AvvCanu: Affido condiviso anche se il papà ha messo alla porta ex e figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Affido condiviso Figlie solo alla madre se il padre non versa il mantenimento ...sin dal 2017." Per queste ragioni il Collegio dispone l'affido esclusivo delle minori alla madre. Come precisato del resto anche dalla Cassazione nella sentenza n. 26587/2009, l'affidamento condiviso ...

Minori allontanati e l'iniziativa..., "Madri in Rivolta" Individuiamo infatti nella legge 54 del 2006, in particolare il primo comma del primo articolo, su bigenitorialità e affido condiviso, la causa della reintroduzione e legittimazione del principio ...

L'affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria Altalex Affido condiviso anche se il papà ha messo alla porta ex e figlio La Cassazione sull'affido esclusivo di minore: il giudice deve valutare non solo la condotta passata da cui desumere l'idoneità genitoriale, ma anche quella attuale ...

...sin dal 2017." Per queste ragioni il Collegio dispone l'esclusivo delle minori alla madre. Come precisato del resto anche dalla Cassazione nella sentenza n. 26587/2009, l'affidamento...Individuiamo infatti nella legge 54 del 2006, in particolare il primo comma del primo articolo, su bigenitorialità e, la causa della reintroduzione e legittimazione del principio ...La Cassazione sull'affido esclusivo di minore: il giudice deve valutare non solo la condotta passata da cui desumere l'idoneità genitoriale, ma anche quella attuale ...