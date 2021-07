Acqua, 317 euro/anno spesa media per famiglia tipo di 3 persone (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - Con riferimento a un campione di 85 gestioni (che erogano il servizio idrico a circa 35 milioni di abitanti), per l'annualità 2020 la spesa media annua sostenuta da un'utenza domestica residente tipo (famiglia di 3 persone, con consumo annuo pari a 150 mc), ammonta a 317 euro/anno a livello nazionale, con un valore più contenuto nel Nord-Ovest (244 euro/anno) e più elevato nel Centro (380 euro/anno), area quest'ultima in cui i soggetti competenti hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - Con riferimento a un campione di 85 gestioni (che erogano il servizio idrico a circa 35 milioni di abitanti), per l'annualità 2020 laannua sostenuta da un'utenza domestica residentedi 3, con consumo annuo pari a 150 mc), ammonta a 317a livello nazionale, con un valore più contenuto nel Nord-Ovest (244) e più elevato nel Centro (380), area quest'ultima in cui i soggetti competenti h...

Advertising

italiaserait : Acqua, 317 euro/anno spesa media per famiglia tipo di 3 persone - fisco24_info : Acqua, 317 euro/anno spesa media per famiglia tipo di 3 persone: Con riferimento a un campione di 85 gestioni (che… - TV7Benevento : Acqua, 317 euro/anno spesa media per famiglia tipo di 3 persone... - lifestyleblogit : Acqua, 317 euro/anno spesa media per famiglia tipo di 3 persone - - ARERA_it : #acqua: attivati 15,5 miliardi di euro di #investimenti #idrico realizzati il 98% circa degli interventi programmat… -