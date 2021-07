Abbandona rifiuti in città vecchia. Ripreso dalle telecamere (Di venerdì 9 luglio 2021) Un carrellato per la raccolta differenziata trascinato, capovolto e svuotato di tutto il suo contenuto nei vicoli di città vecchia. Le sconcertanti immagini sono state riprese dalle videotrappole della Polizia Municipale, la sera del 7 luglio scorso. Protagonista del gesto, tanto inqualificabile quanto assurdo, un uomo che ha letteralmente scaricato a terra l’intero contenitore destinato alla frazione dell’organico, colmo però di ogni tipo di rifiuti, per portarlo poi via con sé. Il carrellato, peraltro, è stato sottratto a un operatore commerciale della zona. Neppure il passaggio di alcuni cittadini lo ha ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 9 luglio 2021) Un carrellato per la raccolta differenziata trascinato, capovolto e svuotato di tutto il suo contenuto nei vicoli di. Le sconcertanti immagini sono state ripresevideotrappole della Polizia Municipale, la sera del 7 luglio scorso. Protagonista del gesto, tanto inqualificabile quanto assurdo, un uomo che ha letteralmente scaricato a terra l’intero contenitore destinato alla frazione dell’organico, colmo però di ogni tipo di, per portarlo poi via con sé. Il carrellato, peraltro, è stato sottratto a un operatore commerciale della zona. Neppure il passaggio di alcuni cittadini lo ha ...

