A1 | Sasso Marconi - Barberino del Mugello | 17 km di coda verso sud Blocco verso nord

Advertising

EdoardoQuaquini : RT @muoversintoscan: ?? In #A1, tratto aperto e traffico congestionato con: - coda di 20 km tra Sasso Marconi e #BarberinoDiMugello e sulla… - EdoardoQuaquini : RT @muoversintoscan: ?? In #A1, tratto aperto e traffico congestionato con: - coda di 20 km tra Sasso Marconi e #BarberinoDiMugello e sulla… - horottoilvetro : RT @qn_lanazione: #Firenze. #A1, #Sasso #Marconi-#Mugello: 20 km di #coda verso #sud - muoversintoscan : ?? In #A1, tratto aperto e traffico congestionato con: - coda di 20 km tra Sasso Marconi e #BarberinoDiMugello e su… - emobranco : RT @qn_lanazione: #Firenze. #A1, #Sasso #Marconi-#Mugello: 20 km di #coda verso #sud -

Ultime Notizie dalla rete : Sasso Marconi

LA NAZIONE

Firenze, 9 luglio, 2021 - Giornata da bollino nero per l'Autostrada del Sole. Dalle prime ore del mattino in direzione sud c'è una coda di 20 km trae Barberino di Mugello per traffico Congestionato. Lo comunica Autostrade per l'Italia. La Carreggiata sud del tratto autostradale compreso tra i caselli di Calenzano e Barberino è stata ...... è stato riaperto verso Bologna, dove restano 11 km di coda a partire da Firenze Impruneta, mentre, in direzione di Firenze si registrano 17 km di coda a partire da; ripercussioni anche ...Poco prima delle 07:30, sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Calenzano in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso per consentire lavori di manutenzione atti ...Anche in direzione nord la situazione è molto difficile, al momento Autostrade per l'Italia segnala 8 chilometri ...