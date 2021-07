A Wall Street si scatenano gli acquisti (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,13%, a 34.813 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,62%); sulla stessa tendenza, in rialzo l’S&P 100 (+0,83%). Sui titoli tech pesa il fatto che l’amministrazione Biden stia cercando di ripristinare le regole dell’era Obama sulla neutralità della rete. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un maxi ordine esecutivo per promuovere maggiore concorrenza nell’economia americana. Finanziario ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – A, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,13%, a 34.813 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,62%); sulla stessa tendenza, in rialzo l’S&P 100 (+0,83%). Sui titoli tech pesa il fatto che l’amministrazione Biden stia cercando di ripristinare le regole dell’era Obama sulla neutralità della rete. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un maxi ordine esecutivo per promuovere maggiore concorrenza nell’economia americana. Finanziario ...

