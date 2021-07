A maggio in calo la produzione industriale (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A maggio 2021 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell'1,5% rispetto ad aprile. Nella media del periodo marzo-maggio il livello della produzione cresce dell'1,2% rispetto ai tre mesi precedenti.L'indice destagionalizzato mensile mostra diminuzioni congiunturali in tutti i comparti: variazioni negative caratterizzano, infatti, l'energia (-5,2%), i beni strumentali (-1,8%) e, nella stessa misura, i beni di consumo e i beni intermedi (-0,8%). Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2021 l'indice complessivo aumenta in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato delladiminuisca dell'1,5% rispetto ad aprile. Nella media del periodo marzo-il livello dellacresce dell'1,2% rispetto ai tre mesi precedenti.L'indice destagionalizzato mensile mostra diminuzioni congiunturali in tutti i comparti: variazioni negative caratterizzano, infatti, l'energia (-5,2%), i beni strumentali (-1,8%) e, nella stessa misura, i beni di consumo e i beni intermedi (-0,8%). Corretto per gli effetti di calendario, a2021 l'indice complessivo aumenta in ...

