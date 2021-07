?Papa Francesco migliora e ha celebrato messa. Domenica reciterà l'Angelus dal Gemelli (Di venerdì 9 luglio 2021) Papa Bergoglio non ha più febbre. "Il Santo Padre ringrazia per i numerosi messaggi di affetto e vicinanza che quotidianamente riceve e chiede di continuare a pregare per lui", recita il comunicato della sala stampa vaticana Leggi su rainews (Di venerdì 9 luglio 2021)Bergoglio non ha più febbre. "Il Santo Padre ringrazia per i numerosiggi di affetto e vicinanza che quotidianamente riceve e chiede di continuare a pregare per lui", recita il comunicato della sala stampa vaticana

vaticannews_it : #9luglio #PapaFrancesco riceve lettere e disegni dai piccoli pazienti del Policlinico Gemelli: “Abbiamo saputo che… - vaticannews_it : #7luglio #PapaFrancesco: grazie per i tanti messaggi e per le preghiere - fattoquotidiano : Scandalo fondi Vaticano, il broker molisano Gianluigi Torzi non indietreggiò neanche davanti a Papa Francesco in pe… - vaticannews_it : #9luglio #PapaFrancesco al #Gemelli: prosegue recupero post-operatorio, domenica l’#Angelus dal Policlinico - beppuzzolo : RT @spinozait: Buone notizie dal policlinico Gemelli: 'Papa Francesco non ha un cancro'. Ne è solo il capo. [@Milingopapa] -