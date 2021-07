?Covid-19 | focolaio in campeggio a Manfredonia dopo vacanza | 34 studenti positivi

Advertising

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - fanpage : Focolaio #Covid a Miss Messico, metà delle concorrenti contagiate - Corriere : Contagi a catena e 40 in isolamento: il focolaio tra i giovani dopo le vacanze in Puglia - FraSellers : RT @RobotGufo: Focolaio #covid a Coverciano. L'Italia s'è #Delta. - RobotGufo : Focolaio #covid a Coverciano. L'Italia s'è #Delta. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio

Questo è quanto emerso dal monitoraggiodell'Istituto superiore di sanità e del ministero ...in Puglia sotto controllo E proprio gli assembramenti possono causare focolai, come per ...Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento dei casi diche sarebbero nati da un, in particolare fra ragazzi in vacanza, in un campeggio a Manfredonia . Il ministero della Salute, si apprende, sta lavorando con le regione per individuare i ...Peggiora la situazione Covid in Campania: siamo passati da rischio basso a rischio moderato nel monitoraggio di Iss e ministero della Salute ...Scatta l'allarme dal ritiro della Nazionale azzurra a due giorni dalla finale di Euro2020. Tre giornalisti tra quelli al seguito della Nazionale sono ...