Zuma alla fine ci ripensa e si consegna: «Sarà trattato come gli altri prigionieri» (Di giovedì 8 luglio 2021) Fatto inedito e per certi versi inaudito in Sudafrica, dove da ieri l'ex presidente Jacob Zuma è entrato ufficialmente a far parte della popolazione carceraria nazionale, la seconda più popolosa al mondo, dopo gli Usa, in rapporto al numero di abitanti. Zuma si è consegnato alla polizia nella tarda serata di mercoledì, pochi minuti prima che scadesse l'ultimo termine utile per evitare che andassero a prelevarlo nella sua residenza "rurale" di Nkandla, nella provincia-roccaforte del KwaZulu Natal, da giorni meta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

