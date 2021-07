Xiaomi Mi Pad 5 Pro, ancora conferme per i SoC Snapdragon Serie 8HDblog.it (Di giovedì 8 luglio 2021) S870 per il Mi Pad 5 Pro 5G; S860 per il modello con la sola variante Wi-Fi. Il Mi Pad 5 “liscio”, invece, dovrebbe basarsi su un MediaTek Dimensity 1200.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 luglio 2021) S870 per il Mi Pad 5 Pro 5G; S860 per il modello con la sola variante Wi-Fi. Il Mi Pad 5 “liscio”, invece, dovrebbe basarsi su un MediaTek Dimensity 1200.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

gigibeltrame : Xiaomi Mi Pad 5 Pro, ancora conferme per i SoC Snapdragon Serie 8 #digilosofia - HDblog : Xiaomi Mi Pad 5 Pro, ancora conferme per i SoC Snapdragon Serie 8 - periodicodaily : Pad 5: in attesa del nuovo iPad di Xiaomi #xiaomi #mobile - Bambinoboom : Xiaomi Mi Pad 5: verrà lanciato ad agosto - scienceLeMagazi : Le Xiaomi Mi Pad 5 ressemblera au Ipad Pro, c’est son cover qui le dit. -