WRC 2022, a Godwood prima uscita per la Ford Puma Rally1 (Di giovedì 8 luglio 2021) Dalla Fiesta WRC+ alla nuova era del mondiale rally ibrido , con Ford Puma Rally1 , in prova speciale dal 2022. prima, tanto sviluppo da portare avanti sul prototipo svelato al Festival di Goodwood. È ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) Dalla Fiesta WRC+ alla nuova era del mondiale rally ibrido , con, in prova speciale dal, tanto sviluppo da portare avanti sul prototipo svelato al Festival di Goodwood. È ...

giornali_it : Rally Wrc, ecco la Ford Puma ibrida per la stagione 2022: le foto #8luglio #QuotidianiSportivi… - Italiaracing : Sarà la Puma la vettura Rally1 Ford per il #WRC 2022: lancio al Festival di Goodwood - Motorsport_IT : #WRC | @MSportLtd presenta la Ford Puma Rally1 Hybrid per il 2022 - thelastcornerit : WRC | M-Sport Ford svela la nuova Puma Rally1 per il 2022 - - Italiaracing : Per Sebastien Ogier si preannuncia un 2022 a metà servizio nel #WRC. Il francese disputerà solamente qualche rally… -

