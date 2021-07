Wout van Aert si aggiudica l’11 tappa del Tour (Di giovedì 8 luglio 2021) Il campione belga Wout van Aert dopo una giornata di fuga a Malaucène, ha fatto il check-in al duo Trek-Segafredo Kenny Elissond e Bauke Mollema. Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha mantenuto la maglia di leader, ma nell’ultima salita ha perso il leader della classifica giovanile, il danese Jonas Vingegaard ( Jumbo-Visma ). La gara di Wout van Aert: come ha vinto? Sulla strada per i Pirenei, l’organizzatore della gara ha offerto un tratto di 199 chilometri, con una doppia salita all’icona del “Grande Anello”, il maestoso Mont Ventoux. Dopo aver lasciato Sourges e numerose azioni offensive, pochi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) Il campione belgavandopo una giornata di fuga a Malaucène, ha fatto il check-in al duo Trek-Segafredo Kenny Elissond e Bauke Mollema. Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha mantenuto la maglia di leader, ma nell’ultima salita ha perso il leader della classifica giovanile, il danese Jonas Vingegaard ( Jumbo-Visma ). La gara divan: come ha vinto? Sulla strada per i Pirenei, l’organizzatore della gara ha offerto un tratto di 199 chilometri, con una doppia salita all’icona del “Grande Anello”, il maestoso Mont Ventoux. Dopo aver lasciato Sourges e numerose azioni offensive, pochi ...

Tsukky1990 : RT @VentaglioP: Wout Van Aert si ricorderà a lungo la giornata di ieri dopo la splendida vittoria nell'undicesima tappa del #TDF2021. Non u… - VentaglioP : Wout Van Aert si ricorderà a lungo la giornata di ieri dopo la splendida vittoria nell'undicesima tappa del… - Sbandot : RT @ciclismoliquido: «Visto di profilo, Wout van Aert sul Mont Ventoux sembra uno speleologo: ha lo scopo, questa sua lampada immaginaria,… - StadioSport : Tour de France 2021, Van Aert doma il Mont Ventoux: Wout Van Aert vince la tappa più ostica del Tour de France, que… - MMoretti24 : Una cartolina da conservare ai posteri per ricordarci in futuro di quella volta in cui un velocista/ciclocrossista/… -