Voto dei 18enni per il Senato: ultimo ok dal Parlamento, si va al referendum (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il Voto per eleggere il Senato: con questo Voto il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo, dato che alla Camera sono mancati i due terzi. In favore della riforma hanno votato 178 Senatori, 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti. La riforma entrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e farà sì, come ha spiegato il relatore Dario Parrini, presidente della Commissione ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilha approvato la riforma costituzionale che attribuisce aiilper eleggere il: con questoilha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere ilconfermativo, dato che alla Camera sono mancati i due terzi. In favore della riforma hanno votato 178ri, 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti. La riforma entrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e farà sì, come ha spiegato il relatore Dario Parrini, presidente della Commissione ...

