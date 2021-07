Voto ai diciottenni per il Senato: cosa cambia (Di giovedì 8 luglio 2021) I diciottenni potranno votare per eleggere il Senato. Il cambiamento della regola sulla soglia è maturato grazie ad una via libera avuto dall'aula di Palazzo Madama. Una novità resa possibile dai 178 sì , 15 no e 30 astenuti arrivati dalla votazione ad hoc. I prossimi step, cioè la promulgazione e l'entrata in vigore, saranno subordinati ad un'attesa di tre mesi per un'eventuale richiesta referendum confermativo. Uno scenario determinato dal fatto che il provvedimento non ha avuto l'approvazione dei due terzi in tutte le votazioni. Lo scorso 9 giugno, infatti, la Camera è arrivata all'approvazione senza raggiungere il quorum dei due ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 8 luglio 2021) Ipotranno votare per eleggere il. Ilmento della regola sulla soglia è maturato grazie ad una via libera avuto dall'aula di Palazzo Madama. Una novità resa possibile dai 178 sì , 15 no e 30 astenuti arrivati dalla votazione ad hoc. I prossimi step, cioè la promulgazione e l'entrata in vigore, saranno subordinati ad un'attesa di tre mesi per un'eventuale richiesta referendum confermativo. Uno scenario determinato dal fatto che il provvedimento non ha avuto l'approvazione dei due terzi in tutte le votazioni. Lo scorso 9 giugno, infatti, la Camera è arrivata all'approvazione senza raggiungere il quorum dei due ...

