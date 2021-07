Voto ai 18enni per il Senato: il sì è definitivo (Di giovedì 8 luglio 2021) Voto ai 18enni per il Senato, Palazzo Madama approva il ddl che abbassa la soglia: elezione dei Senatori non più esclusiva degli over 25 Voto ai 18enni per il Senato, riforma approvata (Getty Images)L’Aula del Senato approva e con 178 sì, 15 no e 30 astenuti alla quarta lettura la modifica della legge per l’elezione dei Senatori che diventa definitiva. Il testo non ha avuto in tutte le letture il quorum dei due terzi e per l’entrata in vigore e la promulgazione della legge bisognerà attendere tre mesi per un eventuale referendum ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 8 luglio 2021)aiper il, Palazzo Madama approva il ddl che abbassa la soglia: elezione deiri non più esclusiva degli over 25aiper il, riforma approvata (Getty Images)L’Aula delapprova e con 178 sì, 15 no e 30 astenuti alla quarta lettura la modifica della legge per l’elezione deiri che diventa definitiva. Il testo non ha avuto in tutte le letture il quorum dei due terzi e per l’entrata in vigore e la promulgazione della legge bisognerà attendere tre mesi per un eventuale referendum ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Voto ai 18enni, al #Senato arriva il sì definitivo alla riforma costituzionale Dalle prossime elezion… - TgLa7 : #Riforme: si' definitivo Senato a voto a 18enni - DaniloToninelli : Sì al voto ai 18enni anche per il Senato. Era nel programma del #M5S ed oggi è diventato realtà! Dopo il taglio dei… - Rock42719224 : RT @DaniloToninelli: Sì al voto ai 18enni anche per il Senato. Era nel programma del #M5S ed oggi è diventato realtà! Dopo il taglio dei pa… - enzoacunzo : RT @DaniloToninelli: Sì al voto ai 18enni anche per il Senato. Era nel programma del #M5S ed oggi è diventato realtà! Dopo il taglio dei pa… -