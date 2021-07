Voto ai 18enni per eleggere il Senato | via libera definitivo di Palazzo Madama alla riforma costituzionale

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ilha approvato lache attribuisce aiilperil. Con questoil Parlamento ha approvato definitivamente lache sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo, dato cheCamera sono mancati i due terzi. In favore dellahanno votato 178ri, 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti. Questaentrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Voto ai 18enni, al #Senato arriva il sì definitivo alla riforma costituzionale Dalle prossime elezion… - TgLa7 : #Riforme: si' definitivo Senato a voto a 18enni - rtl1025 : ?? Il #Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il Senato. Con q… - politologmurcia : RT @you_trend: ?? #BREAKING Voto ai 18enni, al #Senato arriva il sì definitivo alla riforma costituzionale Dalle prossime elezioni politic… - DiniMillo986 : RT @FQLive: #ULTIMORA Voto ai 18enni, sì definitivo del Senato -

Ultime Notizie dalla rete : Voto 18enni

Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce aiilper eleggere il Senato. Con questoil Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo, ...... c'è la conclusione dell'iter di cambiamento della Costituzione che dà la possibilità aidi ... ha un potere dimezzato dirispetto a un 50enne. Assurdo. Già i giovani sono pochi, dimezziamo ...Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Oggi si chiude un percorso, nato nelle aule parlamentari, che dà un nuovo diritto a 4 milioni di cittadini italiani che prima non lo avevano. Diciamo ai ragazzi tra i 18 e ...L’aula del Senato ha approvato il ddl costituzionale per abbassare l’età di voto per il Senato da 25 a 18 anni. I sì sono stati 178, i no 15, gli astenuti 30. Ottenuto il sì dell’aula di Palazzo ...