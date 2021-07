Voto ai 18enni anche per il Senato: c’è l’ok definitivo del Parlamento (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il Voto per eleggere il Senato. Con questo Voto il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo, dato che alla Camera sono mancati i due terzi. In favore della riforma hanno votato 178 Senatori, 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti. Questa riforma entrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e farà si, come ha spiegato il relatore Dario Parrini, presidente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha approvato la riforma costituzionale che attribuisce aiilper eleggere il. Con questoilha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo, dato che alla Camera sono mancati i due terzi. In favore della riforma hanno votato 178ri, 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti. Questa riforma entrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e farà si, come ha spiegato il relatore Dario Parrini, presidente ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Voto ai 18enni, al #Senato arriva il sì definitivo alla riforma costituzionale Dalle prossime elezion… - TgLa7 : #Riforme: si' definitivo Senato a voto a 18enni - you_trend : In base all'art. 138 Cost., il referendum costituzionale sul voto ai 18enni può essere chiesto nei prossimi 3 mesi… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Voto ai 18enni per il Senato, arriva l'ok definitivo in Parlamento - Lodamarco1 : RT @Avvenire_Nei: Anche i 18enni potranno eleggere i senatori. Via libera dal Senato -