Voto ai 18 anni per il Senato, Palazzo Madama approva la riforma (Di giovedì 8 luglio 2021) approvata la riforma costituzionale che abbassa a 18 l’età per poter votare per il Senato, 178 i voti a favore della modifica A Palazzo Madama i Senatori hanno approvato al riforma costituzionale che abbassa l’età di Voto per il Senato da 25 a 18 anni: 178 i sì, 15 i contrari e 30 gli astenuti. La riforma entrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e farà si, come ha spiegato il relatore Dario Parrini, presidente della Commissione Affari costituzionali, che le due Camere ... Leggi su zon (Di giovedì 8 luglio 2021)ta lacostituzionale che abbassa a 18 l’età per poter votare per il, 178 i voti a favore della modifica Ari hannoto alcostituzionale che abbassa l’età diper ilda 25 a 18: 178 i sì, 15 i contrari e 30 gli astenuti. Laentrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e farà si, come ha spiegato il relatore Dario Parrini, presidente della Commissione Affari costituzionali, che le due Camere ...

