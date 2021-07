vivo S10 e S10 Pro con fotocamera da 108 megapixel arriveranno il 15 luglioHDblog.it (Di giovedì 8 luglio 2021) Il catalogo di prodotti di vivo sta per espandersi ulteriormente grazie all’arrivo della nuova serie S10. Tramite la sua pagina ufficiale sul social Weibo, la società cinese ha…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 luglio 2021) Il catalogo di prodotti dista per espandersi ulteriormente grazie all’arrivo della nuova serie S10. Tramite la sua pagina ufficiale sul social Weibo, la società cinese ha…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : vivo S10 iPhone 12, già venduti cento milioni di pezzi Da notare fra l'altro che il gruppo sudcoreano è stato uno dei primi a proporre dei terminali 5G, con il Samsung Galaxy S10 5G, commercializzato nell'aprile 2019. Anche i cinesi Huawei, Vivo e Xiaomi ...

Vivo S10 - in programma una fotocamera da 108MP e chip Dimensity 1100 Il nuovo Vivo S10 di cui ci eravamo occupati soltanto un paio di giorni fa ritorna agli onori delle cronache, grazie alle rilevazioni effettuate tramite Geekbench che forniscono ulteriori conferme per quanto ...

Vivo S10 e S10 Pro: ci sarà la fotocamera da 108 MPX Telefonino.net vivo S10 e S10 Pro con fotocamera da 108 megapixel arriveranno il 15 luglio Il catalogo di prodotti di vivo sta per espandersi ulteriormente grazie all'arrivo della nuova serie S10. Tramite la sua pagina ufficiale sul social Weibo, la società cinese ha ufficializzato la data ...

Vivo S10 - la nuova gamma di smartphone sarà lanciata il 15 luglio Tutto pronto per il lancio della gamma di smartphone Vivo S10, le cui prime indiscrezion risalgono alla scorsa settimana. Prima del previsto, del resto il S9 è stato lanciato a marzo, i nuovi S10 arri ...

